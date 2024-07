Koning Felipe ontmoet Frans-Spaanse burgemeester van Parijs

De Spaanse koning Felipe heeft vrijdag een ontmoeting gehad met Anne Hidalgo, de burgemeester van Parijs. Het Spaanse hof deelt foto’s van het bezoek dat de vorst aan Hidalgo bracht.

De ontmoeting tussen Felipe en de Parijse burgemeester vond plaats op de Spaanse ambassade in Parijs. Pilar Alegría, de Spaanse minister van Onderwijs, Beroepsopleiding en Sport, was daarbij ook aanwezig, net als Victorio Redondo, de Spaanse ambassadeur in Frankrijk.

Hidalgo is sinds april 2014 de burgemeester van Parijs. Zij heeft Spaanse roots. Toen zij twee jaar oud was, emigreerde ze met haar ouders naar Frankrijk. Hidalgo heeft een Frans-Spaanse nationaliteit.