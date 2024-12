Koning Felipe ontvangt eredoctoraat van Universiteit van Napels

De Spaanse koning Felipe heeft een eredoctoraat in Sociale Wetenschappen en Statistiek in ontvangst genomen van de Universiteit van Napels Federico II. Samen met koningin Letizia en de Italiaanse president Sergio Mattarella woonde de Spaanse vorst donderdag de uitreikingsceremonie in Napels bij.

Felipe kreeg het eredoctoraat om de jarenlange historische betrekkingen tussen Italië en Spanje. Eerder op de dag reisde het koningspaar van Rome naar Napels, waar zij lunchten in paleis Villa Rosebery, een van de officiële residenties van de president. In de middag gaf Felipe een lezing in het San Carlo Theater, ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van de Universiteit van Napels.

Het bezoek aan Napels vormde het slot van het tweedaagse staatsbezoek van Felipe en Letizia aan Italië.