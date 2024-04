Koning Felipe ontvangt parlementsvoorzitters in Palma

De Spaanse koning Felipe heeft maandag in Palma parlementsvoorzitters ontvangen op het paleis van Almudaina. De koning zat daar de openingszitting voor van de jaarlijkse conferentie van de voorzitters van de parlementen van de Europese Unie.

Felipe gaf voorafgaand aan de bijeenkomst een toespraak. “In een tijd van toenemende polarisatie en in de context van de grootste technologische transformatie in onze recente geschiedenis, is het tijd om er – opnieuw – aan te herinneren dat de essentie van Europa democratie is”, zei de Spaanse koning onder meer.

De conferentie vindt nog tot en met 23 april plaats in Palma.