Koning Filip in gesprek met Gentse jongeren over politiek

De Belgische koning Filip heeft donderdag een bezoek gebracht aan Gent. De vorst ging in de stad langs bij het Groot Debat, waar scholieren met elkaar en politici in gesprek gingen over verschillende thema’s.

Filip schoof zelf ook aan bij een aantal Gentse jongeren. “Het was fijn om met hem in gesprek te gaan”, zegt een deelnemer tegen VRT Nieuws. De koning wilde het onder meer hebben over mentaal welzijn.

Het Groot Debat staat in het teken van de aankomende verkiezingen in België op verschillende niveaus. De deelnemers, zo’n 750 jongeren, mogen in juni of oktober voor het eerst naar de stembus. In juni vinden onder meer Europese en federale verkiezingen plaats, in oktober gaat het om lokale en provinciale verkiezingen.