Koning Frederik: beurs was prachtig symbool van Kopenhagen

De Deense koning Frederik heeft ontzet gereageerd op de verwoestende brand in het voormalig beursgebouw van Kopenhagen. “Deze ochtend werden wij wakker met een triest aanzicht”, schrijft koning Frederik in een bericht op sociale media. “Een belangrijk deel van ons cultureel erfgoed staat in brand.”

De koning noemt het gebouw Børsen een belangrijk herkenningspunt voor Kopenhagen. “Tot vandaag zagen wij het historische gebouw als een prachtig symbool van onze hoofdstad en een gebouw waar wij als land trots op waren.”

Frederik en zijn vrouw koningin Mary bedanken in het bericht ook alle mensen die ervoor hebben gezorgd dat er geen gewonden zijn gevallen. Ook bedankt hij de mensen die zich hebben ingezet om zoveel mogelijk kunstwerken die in het gebouw aanwezig waren te redden.

Het vuur brak dinsdagochtend uit. Als gevolg van de brand is een deel van de toren ingestort.