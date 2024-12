Koning Frederik deelt condoleances met Duitse president na aanval

Ook koning Frederik van Denemarken heeft zijn condoleances overgebracht aan de Duitse president Frank-Walter Steinmeier na de dodelijke aanval op de kerstmarkt in Maagdenburg vrijdagavond. Eerder condoleerde de Noorse koning Harald de Duitse president.

“Ik ben diep geschokt door de tragische aanval in Maagdenburg gisteravond en betuig u en het Duitse volk mijn oprechte deelneming”, schrijft Frederik in een brief die het Deense hof zaterdag deelde. “Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers, hun families en vrienden. Mogen zij getroost en gesterkt worden in deze moeilijke tijd.”

Een 50-jarige man uit Saudi-Arabië reed vrijdagavond met zijn auto in op een menigte op de kerstmarkt. Zeker vijf mensen kwamen hierbij om het leven, meer dan tweehonderd anderen raakten gewond. Veertig van hen zijn er zeer slecht aan toe.