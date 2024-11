Koning Harald: lijden Palestijnse volk schokt en ontzet ons

De Noorse koning Harald heeft zich uitgelaten over de situatie in Palestina. “Het lijden van het Palestijnse volk schokt en ontzet ons”, aldus Harald, die vrijdag met zijn zoon kroonprins Haakon aanwezig was bij een solidariteitsbijeenkomst ter gelegenheid van de Internationale Dag van Solidariteit met het Palestijnse volk van de Verenigde Naties.

“We staan samen in de hoop op een vreedzame oplossing in het Midden-Oosten, zodat iedereen in veiligheid en zekerheid kan leven.” Het Noorse hof deelt vrijdag foto’s van het bezoek van Harald en Haakon aan de Domkerk Sint-Olaf in de Noorse hoofdstad Oslo. Daarbij deelt het hof ook de uitspraken van Harald.

De koning zegt mee te leven met “allen die dierbaren hebben verloren en die in angst, verdriet en machteloosheid leven als gevolg van de oorlog”. “Individuen en gemeenschappen die getroffen zijn door de conflicten in het Midden-Oosten moeten zich hier in ons land veilig en geborgen voelen. Dit is een gezamenlijke taak voor ons allen.”