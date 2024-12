Koning Harald ontvangt Egyptische president

De Noorse koning Harald heeft maandag de Egyptische president Abdel Fattah Al Sisi op audiëntie ontvangen in het koninklijk paleis in Oslo. De president is het eerste Egyptische staatshoofd dat Noorwegen bezoekt, meldt het Noorse hof.

De Egyptische president brengt een tweedaags officieel bezoek aan Noorwegen. Kroonprins Haakon woont maandagavond ter gelegenheid van het bezoek een zakendiner bij in het Nationaal Museum in de Noorse hoofdstad.

De president ontmoette maandag ook de Noorse premier Jonas Støre en parlementsvoorzitter Masud Gharahkhani. Dinsdag ontmoet hij vertegenwoordigers van het Noorse bedrijfsleven. Op de agenda staan onder meer de samenwerking tussen Noorwegen en Egypte op het gebied van de energietransitie, actuele VN-kwesties en mensenrechten.