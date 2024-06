Koning heeft Belgische premier ontslag verleend na verkiezingen

De Belgische koning heeft premier Alexander De Croo op zijn paleis ontvangen en hem officieel ontslagen na de verkiezingen van zondag.

De Croo blijft wel aan als premier, maar dan van een “regering in lopende zaken”, een demissionair kabinet met beperkte bevoegdheden. De Croo doet dat tot een nieuwe premier is gevonden.

Dat zal niet De Croo zelf zijn, zo is wel duidelijk na de Belgische verkiezingen van zondag. De Vlaamse liberale partij Open Vld waarvan De Croo het boegbeeld is, heeft flink verloren. De partij kiest naar eigen zeggen voor de oppositie.

Wie wel Belgisch premier wordt, is de uitkomst van een complex proces en veel onderhandelingen. Aan Vlaamse zijde is de centrumpartij N-VA de grootste partij. Boegbeeld Bart De Wever van die partij is een goede kanshebber voor de post van premier. Maar in Brussel zijn de liberale MR en Groen de grote winnaars. Ook in Wallonië heeft de MR gewonnen en zijn de sociaaldemocraten als tweede geëindigd. De nieuwe nationale regering moet traditioneel al deze uitkomsten weerspiegelen.