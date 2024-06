Koning kijkt uit naar samenwerking met nieuw kabinet

Koning Willem-Alexander kijkt “zeer uit” naar de samenwerking met “een nieuwe minister-president en een nieuw kabinet”. Dat vertelde de vorst vrijdag aan de pers na de zomerfotosessie bij Paleis Huis ten Bosch.

Behalve dat de koning met andere mensen samenwerkt, verandert er weinig voor hem. “Ik blijf natuurlijk als koning boven de partijen staan en ik zal mijn functie op dezelfde manier invullen als hiervoor.”

Op de vraag of Willem-Alexander zijn rol lastiger vindt in een meer gepolariseerde samenleving zei hij dat het “noodzakelijk blijft” in “een neutrale positie boven de partijen bruggen te slaan en samen bindend bezig te zijn”. De koning erkende dat het soms “een tandje bijzetten” is. “Maar ik doe dat vol goede moed en vol overgave.”