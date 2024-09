Koning leest eerste troonrede van kabinet-Schoof

Koning Willem-Alexander leest dinsdag op zijn twaalfde Prinsjesdag als koning voor het eerst een troonrede voor die niet afkomstig is van een kabinet onder leiding van Mark Rutte. In de Koninklijke Schouwburg in Den Haag is de regeringsverklaring dit keer afkomstig van het pas aangetreden kabinet-Schoof.

Voor de koning verandert er verder weinig. Net als in voorgaande jaren rijdt hij samen met koningin Máxima per koets van paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Ook zijn oudste dochters prinses Amalia en prinses Alexia zijn er weer bij, net als prins Constantijn en prinses Laurentien. Als Willem-Alexander de troonrede heeft uitgesproken keert het gezelschap terug naar het paleis waar de traditionele balkonscène plaatsvindt.

Prinses Ariane mag naar verwachting volgend jaar mee op Prinsjesdag. Dan is ze net als haar zussen ook meerderjarig.

De koning gaat tijdens de troonrede in op de plannen van het kabinet. Daarna komt minister Eelco Heinen (Financiën) met de miljoenennota.