Koning leest en schrijft met kinderen van school in Woubrugge

Koning Willem-Alexander is donderdagochtend aan het schrijven, rekenen en lezen gegaan met kinderen van een basisschool in Woubrugge, in Zuid-Holland. Het bezoek aan basisschool De Wereldweide stond in het teken van basisvaardigheden in het basisonderwijs.

Willem-Alexander ging langs een reken- en een taalles van groep 7 en 8 en een schrijfles van groep 4. De koning nam bij de lessen plaats tussen de leerlingen en keek over hun schouder mee naar hun werkjes.

Samen met staatssecretaris Mariëlle Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) sprak de koning met leerkrachten, leerlingen en bestuurders over het belang van deze vaardigheden. Ook spraken ze over subsidiemogelijkheden en over de uitdagingen waarmee scholen te maken hebben.