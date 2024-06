Koning maakt foto van Máxima in New York voor thuisfront

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima werden de afgelopen vier dagen continu omringd door fotografen, maar toch wilde Máxima dat de koning ook nog even een privéfoto van haar maakte. Voor een appartement poseerde de koningin even voor de telefoon van de koning.

“Leuk om te sturen”, zei de koning tijdens het maken van de foto. Het is niet bekend van wie het appartement in de wijk Chelsea, in de buurt van het park High Line, was.

Met de wandeling sloten Willem-Alexander en Máxima het vierdaagse werkbezoek aan de staten Georgia en New York af. Donderdag heeft het paar alleen nog een gesprek met de meereizende pers, waarna ze het regeringsvliegtuig terug naar Nederland nemen.