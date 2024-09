Koning naar 200-jarig bestaan Nederlandse reddingsdienst

Koning Willem-Alexander woont op 11 oktober het tweehonderdjarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) bij. Het evenement vindt plaats in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam, waar een voorstelling wordt gegeven voor de vrijwilligers van de KNRM. De koning gaat ook samen met de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten in gesprek met een vertegenwoordiging van de vrijwilligers.

De optredens staan in het teken van het werk van de KNRM sinds de oprichting in 1824. Aan het eind van de avond wordt de naam van de nieuwste reddingsboot van de KNRM bekendgemaakt. De organisatie telt ruim 1500 vrijwilligers en 75 reddingboten. Jaarlijks worden gemiddeld 3000 mensen geholpen of gered door de KNRM.