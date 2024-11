Koning naar voetbalclub in Den Helder: kunt u ons niet sponsoren?

Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag een bezoek gebracht aan Nieuw Den Helder, een wijk in de gemeente Den Helder. De koning ging bij een echtpaar op de koffie, nam een kijkje bij een toko en ging langs de lokale voetbalclub.

De wijk, gebouwd in 1950, telt zo’n 12.000 inwoners. Waar eerst een periode van werkloosheid, criminaliteit en achteruitgang was, werkt de wijk nu aan verbinding en saamhorigheid.

Bij FC Den Helder hoorde de koning samen met burgemeester Jan de Boer over verbinding door sport. Veel jongeren met problemen en jongeren uit het asielzoekerscentrum voetballen bij de club. “Er speelt hier bijvoorbeeld een jongen die niet naar school gaat”, vertelt een van de trainers. “En een van die jongens heeft laatst een overval gepleegd. Dat is niet mooi, maar wel de realiteit.” De club probeert de jongeren door middel van sport op het rechte pad te houden.

Sponsoren

Twee vrijwilligers zijn zelf nog niet zo lang in Nederland, jeugdtrainer Valerii Popov uit Oekraïne en barmedewerker Abdullah Sulamain uit Syrië. De koning vroeg hen wat de club voor hen betekent. “Ik kan hier doen waar ik van houd: voetbal is mijn leven. Ik kan hier denken aan alleen voetbal en niet aan oorlog”, vertelt Popov. “In Nederland kunnen we samenwonen en -sporten met zo veel nationaliteiten, dat ik me richting Rusland afvraag: waarom moeten we vechten?” Popov traint jongens onder de 19. “Een professioneel team?”, veronderstelt de koning. “Nou, dat valt mee”, zegt Popov. “Twee weken geleden waren we heel goed, vorige week wat minder.” De koning, zelf groot Ajax-fan, moet lachen, maar heeft een troostende boodschap: “dat gebeurt bij de beste teams in Nederland”.

De voetbalclub kampt, net als vele verenigingen, met een geldtekort. Volgens de burgemeester is er door de “monocultuur” in Den Helder sprake van een tekort aan sponsoren. Daar heeft Jeffrey Day, hoofdtrainer van de jeugdafdeling, wel een oplossing voor: “als u uw koningshuis nou aan de naam hangt…. Heel brutaal, ik weet het.” Daarop barst de koning in lachen uit: “ja, dat gaat helaas niet. Die titel ‘koninklijk’ al.” Een tribunestoeltje kopen via een qr-code zit er voor de koning ook niet in: “mijn telefoon ligt nog in de auto”.