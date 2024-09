Koning ontvangt president Pirc Musar van Slovenië

Koning Willem-Alexander heeft maandag in Paleis Huis ten Bosch de president van de republiek Slovenië ontvangen. De koning en de president spraken onder meer over de bilaterale relatie, Europese samenwerking en geopolitieke ontwikkelingen. Ook ontmoette Natasa Pirc Musar in het Catshuis premier Dick Schoof.

Pirc Musar werd in 2022 de eerste vrouwelijke president van Slovenië. Het 56-jarige staatshoofd maakte naam als advocaat en televisiepresentator. Tijdens het presidentschap van Donald Trump behartigde ze de belangen van de in Slovenië geboren first lady, Melania Trump, onder meer door te voorkomen dat bedrijven producten op de markt brachten onder Melania’s naam.