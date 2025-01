Koning ontvangt vicepremier van China

Koning Willem-Alexander ontvangt woensdag Ding Xuexiang, de vicepremier van China. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) vrijdag bekendgemaakt. De audiëntie vindt woensdagavond plaats op Paleis Huis ten Bosch.

Donderdag ontvangt minister-president Dick Schoof Ding Xuexiang voor een werkdiner op het Catshuis. Daarbij is ook minister Caspar Veldkamp van Buitenlandse Zaken aanwezig. Zij gaan tijdens die ontmoeting onder meer met elkaar in gesprek over geopolitieke ontwikkelingen, waaronder de oorlog in Oekraïne, en samenwerking op dossiers als klimaat, handel en gezondheid.

Ook minister Sophie Hermans van Klimaat en Groene Groei gaat met de Chinese vicepremier in gesprek. Zij praten met elkaar over internationaal klimaat- en energiebeleid.