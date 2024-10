Koning opent productiestation voor groene waterstof in Nieuwegein

Koning Willem-Alexander heeft vrijdag in Nieuwegein een nieuw productiestation voor groene waterstof geopend. De koning onthulde daar een zogeheten elektrolyser, die zonne- en windenergie omzet in waterstof.

Willem-Alexander onthulde het nieuwe productiestation in een kraanwagen op waterstof. Daarna nam de koning deel aan gesprekken met betrokkenen over innovatie, onderzoek en onderwijs en bekeek hij door waterstof aangedreven voertuigen.

Met het nieuwe productiestation kan Hysolar jaarlijks 300.000 kilo groene waterstof produceren. Dat is genoeg voor ongeveer zestig bussen of vrachtwagens. Het is een van de eerste productielocaties in Nederland.