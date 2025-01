Koning reikt prijs voor Vrije Schilderkunst uit op 31 januari

Koning Willem-Alexander reikt de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2025 dit jaar uit op 31 januari. In het Koninklijk Paleis Amsterdam worden die dag drie jonge kunstenaars onderscheiden en ontvangen elk een bedrag van 9000 euro. Na de uitreiking opent de koning de tentoonstelling waar werken van de winnaars en van de overige genomineerden te zien zijn.

Dit jaar zijn door 379 kunstenaars werken ingestuurd, meldt de organisatie. De jury, onder leiding van Mirjam Westen, koos daaruit vijftien genomineerden. Met de selectie wil de jury laten zien hoe divers schilderkunst kan zijn, waarbij dit jaar veel kunstenaars de voorkeur geven aan figuratie en vormen van realisme.

De Koninklijke Prijs is in 1871 door koning Willem III ingesteld als Koninklijke Subsidie voor Vrije Schilderkunst. Na koning Willem III is de prijs uitgereikt door koningin-regentes Emma en alle opeenvolgende staatshoofden. Koning Willem-Alexander zet deze traditie sinds 2013 voort.

De afgelopen jaren werd de prijs elk jaar in het najaar uitgereikt, maar dat is per dit jaar vervroegd naar het begin van het jaar. Op die manier kan de expositie langer blijven staan en krijgen de genomineerden en winnaars langer een podium.