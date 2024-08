Koning Salman organiseert wederom internationale korancompetitie

Ook dit jaar heeft de Saudische koning Salman (88) de internationale korancompetitie uitgeschreven. In tegenstelling tot vorig jaar, toen het evenement voor de 43e keer werd gehouden en er 166 deelnemers meededen, zijn het er nu 174 uit 123 landen. Het grootste aantal tot nu toe, meldt staatspersbureau SPA.

Het Saudische koningshuis begon in 1978 met het organiseren. Het evenement zou bedoeld zijn om met name jongeren, van over de hele wereld, aan te moedigen het heilige boek te reciteren en memoriseren. Hiermee wordt de koranstudie bedoeld, waarbij er uit wordt gelezen en de 114 hoofdstukken uit het hoofd worden geleerd. Het prijzengeld bedraagt dit jaar 4 miljoen riyal (zo’n 975.000 euro), staat in een verklaring.

De King Abdulaziz International Competition for the Memorization of the Holy Quran, zoals de wedstrijd vernoemd is naar de stichter van het land, vindt van 9 tot 21 augustus plaats en wordt gehouden in de voor moslims heilige plaats Mekka. De slotceremonie vindt plaats in de Grote Moskee in Mekka.