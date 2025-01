Koning spreekt met regeringscommissaris tegen discriminatie

Koning Willem-Alexander heeft maandagochtend op Paleis Huis ten Bosch gesproken met Rabin Baldewsingh, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR). Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

De NCDR is in 2021 aangesteld als regeringscommissaris om de aanpak van discriminatie op alle gronden te versterken. Onder de taken van de NCDR vallen onder meer het op de politiek-bestuurlijke agenda zetten van discriminatie en racisme en het aanjagen van initiatieven uit de samenleving rondom deze thema’s. Ook bewaakt hij de voortgang van discriminatiebestrijding in de samenleving als geheel.

De NCDR stelt jaarlijks een Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme op. De NCDR heeft een onafhankelijke rol, onder verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.