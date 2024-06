Koning vindt gentrificatie mooi, ‘maar soms gaat het te snel’

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn donderdag met inwoners en ondernemers uit de wijk East Flatbush in gesprek gegaan over gentrificatie, het opknappen van een buurt. “Gentrificatie gaat hier heel snel”, zag de koning tijdens zijn wandeling door de buurt. “Een beetje gentrificatie is altijd goed, maar het gaat soms te snel.”

In de wijk in Brooklyn, met als bijnaam Little Caribbean, wonen overwegend mensen met roots op de Caribische eilanden. Ondernemers zien dat gentrificatie, het vernieuwen en verbeteren van een buurt, zorgt voor een betere economie, maar ook voor vertrek van de lagere en middenklasse. De huizen in de buurt worden te duur voor mensen met een laag inkomen.

Ondernemers profiteren ook van deze ontwikkelingen, zo werd duidelijk toen het paar een bezoek bracht aan een koffiezaak met enkel plantaardige producten. De zaak opende tijdens de coronapandemie de deuren. “Goede tijd om open te gaan”, zei de koning met een knipoog. Toch haalde het zaakje het einde van de pandemie, “dankzij het vertrouwen van de gemeenschap”, aldus de eigenaresse.

De koning en koningin genoten duidelijk van de buurt, waar ter gelegenheid van hun komst vrolijke, Caribische muziek op trommels werd gespeeld. “Het geeft je echt een boost, al die muziek in de straten.”