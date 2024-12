Koning Willem-Alexander bezoekt Europol om 25-jarig bestaan

Koning Willem-Alexander brengt op vrijdag 24 januari een bezoek aan Europol in Den Haag. Dat meldde de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag. Aanleiding voor het bezoek aan het Europese centrum van politiesamenwerking is het 25-jarig bestaan ervan.

Europol bestrijdt alle vormen van zware internationale en georganiseerde misdaad, cybercriminaliteit en terrorisme. Daarbij werkt de organisatie ook samen met vele partnerlanden buiten de EU en internationale organisaties.

Willem-Alexander hoort tijdens het bezoek meer over de activiteiten en aandachtsgebieden van Europol. Hij bezoekt het Operational and Analysis Centre en kijkt live mee met de informatie die daar binnenkomt. Aansluitend gaat de koning in gesprek met twee internationale partners uit Noorwegen en Oekraïne over de samenwerking met Europol. Ook spreekt Willem-Alexander met medewerkers die zich bezighouden met de bestrijding van drugshandel en mensenhandel.