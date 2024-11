Koning Willem-Alexander naar Scandinavië voor waterstofprojecten

Koning Willem-Alexander begint dinsdag aan een driedaags werkbezoek aan Denemarken en Noorwegen. De reis staat in het teken van waterstof en het energiesysteem van de toekomst. In Kopenhagen, Bergen en Oslo bezoekt de koning verschillende waterstofprojecten en neemt hij deel aan gesprekken over waterstofsamenwerking tussen de Scandinavische landen en Nederland. Hij wordt tijdens de reis vergezeld door minister Sophie Hermans van Klimaat en Groene Groei.

De werkreis start ten noorden van Kopenhagen. Samen met de Deense koning Frederik bezoekt koning Willem-Alexander er een hightechbedrijf dat is gespecialiseerd in onder meer oplossingen voor de groene energietransitie. De focus ligt op elektrolyse, waarmee water kan worden opgesplitst in waterstof en zuurstof. In Kopenhagen wonen de koningen daarna naar een conferentie over samenwerking rond energiesystemen bij. Per boot, waarop wordt gesproken over het verduurzamen van de scheepvaartindustrie, gaan de koningen tot slot naar een bijeenkomst over het financieren van de energietransitie.

In de buurt van de Noorse stad Bergen gaat de werkreis woensdagochtend verder met een bezoek aan een bedrijf in CO2-opslag en -transport. De koning vaart daarna terug naar Bergen, waar hij in het Bryggens Museum meer leert over het leven van de inwoners van Bergen en West-Noorwegen ten tijde van de middeleeuwen. In de avond vliegt de koning naar Oslo, waar een receptie plaatsvindt voor alle mensen die in de Noorse hoofdstad aan het bezoek zullen bijdragen.

Oslo

De laatste dag brengt de koning door in Oslo. Samen met de Noorse kroonprins Haakon bezoekt hij in de ochtend een bedrijf dat onderzoek doet naar elektrolysers, apparaten waarmee elektrolyse mogelijk wordt gemaakt. De koning en de kroonprins wonen later in het stadhuis van Oslo gesprekken bij over de rol van waterstof bij het verduurzamen van de scheepvaartsector. Het werkbezoek wordt afgesloten met een rondvaart door de haven van Oslo, waar de koning meer hoort over initiatieven die zijn genomen om de haven te vergroenen.

Het is de derde keer dat de koning een buitenlandse reis maakt die in het teken staat van waterstof. Vorig jaar bezocht hij waterstofprojecten in Spanje en Duitsland.