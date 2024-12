Koning Willem-Alexander ontvangt Portugese president op de Dam

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben de Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa ontvangen in Amsterdam. Op beelden is te zien hoe het koningspaar en de president over de Dam lopen tijdens de welkomstceremonie. De Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ speelde tijdens de ceremonie de volksliederen van beide landen.

De Sousa is twee dagen in Nederland voor een staatsbezoek. Na de welkomstceremonie vindt de inspectie van de erewacht plaats. Daarna volgt een receptie en een privélunch in het Paleis op de Dam. Later legt De Sousa een krans bij het Nationaal Monument.

Dinsdagavond wonen de president, Willem-Alexander en prinses Amalia een staatsbanket bij. Daarbij geven de koning en De Sousa beiden een toespraak.