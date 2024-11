Koning Willem-Alexander trekt bekijks bij Noors werelderfgoed

De aanwezigheid van koning Willem-Alexander in het historische stadsdeel Bryggen in de Noorse stad Bergen is woensdagmiddag niet onopgemerkt gebleven. Verschillende voorbijgangers grepen hun telefoon om een foto te maken van de koning, die er samen met onder anderen minister Sophie Hermans van Klimaat en Groene Groei en diverse vertegenwoordigers van het Nederlandse en Deense zakenleven een rondleiding kreeg.

Niet iedereen wist echter wie er met zo’n groot gezelschap langs de historische pandjes aan de kade liep. Een Britse toerist die zichtbaar zijn best deed om een mooi plaatje van de vorst te schieten, dacht bijvoorbeeld dat hij “de koning van Noorwegen” voor zijn lens had. Hij keek verrast op, toen hem werd verteld dat het die van Nederland was.

De eigenaresse van een winkel in Noorse truien en souvenirs wist duidelijk wel wie er voorbij haar shop kwam wandelen. “Welkom majesteit”, zei ze in het Nederlands toen de koning passeerde. Het bleek de Nederlandse Diny Koster, die al 45 jaar in Bergen woont. Speciaal voor de gelegenheid had ze een oranje trui aangetrokken.

Haast

Veel tijd was er niet ingeruimd voor de rondleiding, bleek bij een kijkje in een pand waar met de hand werd gewerkt aan de restauratie van houten balken en planken. Net toen een van de houtbewerkers een demonstratie wilde geven, kreeg de koning een seintje dat hij door moest. Daar trok hij zich echter niets van aan en bleef aandachtig kijken hoe de man in het hout hakte. Ook stelde hij nog een paar vragen aan de man en zijn collega.

De rondleiding stond in het teken van de handel tussen Nederland en Noorwegen, die inmiddels eeuwen teruggaat. Nederlandse koopvaardijschepen voeren al in de 16e eeuw naar Noorwegen om te handelen. De Nederlanders kochten er voornamelijk hout en de Noren namen onder meer graan, zout, kaas en dakpannen van de Nederlanders af. Bryggen staat sinds 1979 op de UNESCO-werelderfgoedlijst.