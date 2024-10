Koning ziet bij bezoek aan Dtv ‘belang van lokale omroepen’

Koning Willem-Alexander heeft bij zijn bezoek aan omroep Dtv in Oss woensdag gezien wat het belang is “van de lokale publieke omroepen als cement van de lokale gemeenschap”. Dat zei de koning voor een camera van Dtv aan het einde van het bezoek in het kader van het 50-jarig bestaan van de lokale publieke omroep.

Die omroepen, waar volgens Willem-Alexander “echt lokale politiek in naar voren komt”, behandelen “dingen die nationaal misschien niet genoeg aandacht krijgen”. “Maar lokaal zó belangrijk zijn en daar wel de aandacht krijgen die ze verdienen”, reageerde hij op de vraag wat hij gezien heeft bij zijn bezoek. “Maar ook interessant om te zien waar het in 50 jaar van gegroeid is, van een heel klein amateuristisch groepje naar een zeer professionele organisatie die zowel op radio als televisie als online echt veel informatie verschaft.”

De koning werd ook gevraagd of hij zelf wel eens op de lokale omroep afstemt als hij thuis is. “Natuurlijk komen er af en toe wel eens dingen voorbij”, zei hij. “Maar als je in Den Haag woont en nationaal bezig bent, dan is het al moeilijk genoeg om alle informatie nationaal en internationaal te volgen. Dus soms zie je wel eens dingen voorbijkomen uit de lokale omroep, maar als ik heel eerlijk ben staat die niet op één.”

Omroep West

Als de koning in Den Haag lokaal nieuws tot zich neemt, is dat vooral via het regionale Omroep West. Hoe vaak hij dat doet? “Het is lastig om daar een concreet antwoord op te geven, dat hangt een beetje af van de tijd die ik heb en dat is niet zoveel tijd helaas”, zei hij. “Ik denk wel dat het belang van de lokale publieke omroep vandaag heel duidelijk is geworden en als ik meer tijd heb in de toekomst dat ik er misschien meer tijd aan ga besteden.”

Want dat is hem dus vooral bijgebleven, dat belang. Met name door “de kans om hier in Oss over de lokale publieke omroepen te spreken met verschillende mensen uit verschillende delen van het land”. “Uit Twente, uit Friesland, uit West-Brabant, uit Alphen bijvoorbeeld. Dus ik heb een heel goed beeld gekregen van wat de functie is van de lokale publieke omroep”, aldus de koning. “En ik wens ze een heel mooi jubileum toe, en op naar de volgende 50 jaar.”