Koningin Camilla doneert boeken aan afgebrande bibliotheek

Koningin Camilla heeft onlangs bijna zeventig boeken gedoneerd aan een bibliotheek in Liverpool die begin augustus tijdens rellen in brand is gestoken. Op Instagram deelt The Queen’s Reading Room, de onlineboekenclub van Camilla, een aantal auteurs van wie de koningin een boek opstuurde.

Het ging onder meer om werken van Hilary Mantel, Min Jin Lee, Elif Shafak, Charlie Mackesy en Edna O’Brien, de Ierse schrijfster die eind juli op 93-jarige leeftijd overleed. “Deze boeken hebben onze verbeelding verrijkt, ons uitgedaagd, opgevrolijkt en onze harten gevuld met vreugde. We hopen dat de gemeenschap binnenkort weer samen kan komen en die speciale magie uit boeken uit de bibliotheek weer kan ervaren”, schrijft de boekenclub.

In een reactie liet burgemeester Steve Rotheram eerder al weten zeer dankbaar te zijn voor de donatie van de koningin. Er is inmiddels door middel van een inzamelingsactie al meer dan 250.000 pond (bijna 295.000 euro) opgehaald voor de wederopbouw van de bibliotheek.