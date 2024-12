Koningin Letizia bij viering jubileum krant El Mundo

De Spaanse koningin Letizia was donderdag aanwezig bij een evenement waar het 35-jarig bestaan van de krant El Mundo werd gevierd. De krant, die in 1989 voor het eerst werd uitgebracht, is een van de grootste dagbladen in Spanje.

De koningin reikte ook een aantal journalistieke prijzen uit. Onder anderen Michael Reid, een Britse journalist en columnist over Latijns-Amerika en Spanje kreeg een prijs. Ook correspondent Xavier Colás kreeg een onderscheiding.

De 52-jarige Letizia was in het verleden zelf ook journalist. Zo werkte ze onder meer bij het Spaanse persbureau EFE en was ze nieuwslezer bij de publieke televisieomroep TVE.