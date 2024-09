Koningin Margrethe brengt nacht door in ziekenhuis

De Deense koningin Margrethe heeft na haar val woensdag in paleis Fredensborg de nacht doorgebracht in het ziekenhuis. Dat bevestigt het hof vrijdag aan de Deense omroep DR. Het gaat nog steeds naar omstandigheden goed met de 84-jarige gepensioneerde vorstin. Het paleis geeft geen verdere gezondheidsupdates.

Margrethe, die in januari afstand deed van de troon, viel woensdagavond en werd ter observatie in het Rigshospitalet in Kopenhagen opgenomen. Koning Frederik vertelde donderdag aan Deense media dat het goed met zijn moeder gaat en dat ze in goede handen is.

De koningin onderging vorig jaar een ingrijpende rugoperatie en moest toen enkele maanden revalideren. Ondanks haar hoge leeftijd laat ze zich sinds haar herstel weer regelmatig zien in het land.