Koningin Mary spreekt waardering uit voor Deense Cliniclowns

De Deense koningin Mary heeft maandagochtend een toespraak gehouden in een ziekenhuis in het stadje Middelfart, waar zij was als beschermvrouwe van Deense Cliniclowns. De 52-jarige Mary richtte zich tot de mensen die zich inzetten als Cliniclown op de afdelingen kinder- en jeugdpsychiatrie in meerdere ziekenhuizen in Denemarken.

“Het is zeer ernstig wanneer kinderen en jongeren worden opgenomen, maar er zijn ook glimpen van hoop, humor en gelach tussen de zware momenten door. Veel van de kinderen komen gelukkig goed uit hun behandeltraject”, zei Mary volgens het Deense tijdschrift Billed Bladet. “De ziekenhuisclowns dragen hieraan bij als ze met hun grappen en grollen zorgen voor afleiding, glimlachen en gelach. Opgenomen worden als kind of jongere kan erg beangstigend zijn en lachen kan een snelle manier zijn om te ontspannen.”

Mary besprak een ontmoeting die ze in oktober had in een ziekenhuis in Kopenhagen. “De clowns Basta en Bella veranderen samen met het medische personeel de ruimte in een plek die helemaal niet meer over patiënten en behandelaars ging, maar over mensen die het gezellig met elkaar hebben.”

Sinds 2016 hebben de Deense Cliniclowns een landelijk programma opgezet in samenwerking met twintig afdelingen van kinder- en jeugdpsychiatrie.