Koningin Máxima naar opvang voor dakloze EU-burgers

Koningin Máxima brengt volgende week dinsdag een bezoek aan een daklozenopvanglocatie in Amsterdam. De locatie biedt onder meer dagopvang, maatschappelijke begeleiding en nachtopvang voor dakloze EU-burgers.

Tijdens het bezoek krijgt de koningin een rondleiding langs de verschillende voorzieningen in het gebouw. Tijdens de rondleiding wordt ingegaan op de route die dakloze EU-burgers kunnen doorlopen, van eerste contact en maatschappelijke begeleiding tot perspectiefopvang, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Máxima neemt aansluitend deel aan een rondetafelgesprek met vertegenwoordigers van gemeente en zorg- en opvangorganisaties.