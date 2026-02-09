Abonnementen

Koningin Máxima naar opvang voor dakloze EU-burgers

Vorsten

09/02/2026 11:40 am

Koningin Máxima brengt volgende week dinsdag een bezoek aan een daklozenopvanglocatie in Amsterdam. De locatie biedt onder meer dagopvang, maatschappelijke begeleiding en nachtopvang voor dakloze EU-burgers.

Tijdens het bezoek krijgt de koningin een rondleiding langs de verschillende voorzieningen in het gebouw. Tijdens de rondleiding wordt ingegaan op de route die dakloze EU-burgers kunnen doorlopen, van eerste contact en maatschappelijke begeleiding tot perspectiefopvang, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Máxima neemt aansluitend deel aan een rondetafelgesprek met vertegenwoordigers van gemeente en zorg- en opvangorganisaties.

Het nieuwste nummer

Verras een ander met een Vorsten!
Bestel het nieuwe nummer
Word met korting abonnee