Koningin Sonja vreesde voor leven koning Harald

De gezondheidssituatie van koning Harald van Noorwegen was begin dit jaar zo ernstig dat koningin Sonja vreesde dat haar man mogelijk zou sterven. De vorstin was geschokt en bang, vertelde ze in een gesprek met de Noorse omroep NRK voor het programma Året med kongefamilien (Het jaar van de koninklijke familie).

In februari werd Harald opgenomen in een ziekenhuis in Maleisië. “Ik vroeg me even af of ik alleen naar huis moest reizen. En dat was geen prettige gedachte”, aldus de koningin.

De lijfarts van de koning, Bjørn Bendz, kwam in het programma ook aan het woord. Hij werd met spoed ingevlogen omdat Haralds toestand snel verslechterde. De 87-jarige koning had een infectie en die was volgens Bendz “heel ernstig”. “Het is gewoon zo dat wanneer mensen die de 90 naderen in het ziekenhuis opgenomen moeten worden voor intraveneuze antibiotica, dat gewoon heel ernstig is.”

Pech

Harald noemde het in het programma “pech” dat hij net in Maleisië was. Volgens hem was het gewoon veilig om zo ver te reizen. “Ik was helemaal gezond toen ik vertrok. Dus dat had er niets mee te maken.” De koning werd door defensie uit het Aziatische land opgehaald in een speciaal vliegtuig. Bij thuiskomst kreeg Harald een permanente pacemaker.

“Het heeft wat tijd gekost om weer in vorm te komen”, zei de koning over zijn herstel. “Ik moet zeggen dat het pas in de laatste weken van de zomervakantie was dat ik merkte dat ik terugkwam. Dus het duurde minstens een kwartaal. Nu is mijn conditie goed, vind ik.”

Of Harald nog gaat reizen, liet hij in het midden. “Of er nog reislust is? We zullen zien waar we naartoe gaan en of we gaan”, glimlachte hij.