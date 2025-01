Koningshuis deelt foto van jarige prinses Margriet

Het koninklijk huis heeft een foto van prinses Margriet gedeeld vanwege haar verjaardag. De zus van prinses Beatrix wordt zondag 82 jaar. Op de foto uit 2023 staat Margriet met haar hond Boogiewoogie.

Margriet is de derde dochter van koningin Juliana en prins Bernhard. Ze werd in 1943 geboren in de Canadese stad Ottawa, nadat koningin Juliana in de Tweede Wereldoorlog naar Canada was gegaan. De ziekenhuiskamer waarin ze werd geboren, werd tijdelijk extraterritoriaal verklaard. Daardoor kreeg Margriet niet de Canadese nationaliteit. Zij is het enige lid van de koninklijke familie dat in Noord-Amerika is geboren.