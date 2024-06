Koningspaar bezoekt ‘therapeutische barbier’ in Little Caribbean

Met Caribische trommelmuziek werden koning Willem-Alexander en koningin Máxima donderdag ontvangen in ‘Little Caribbean’: de wijk East Flatbush in Brooklyn, New York. Het paar bezocht daar onder meer een barbier, die ook als ‘therapeut’ voor de Caribische gemeenschap dient.

“Ik dien ook als therapeut, mensen komen binnen en hebben iets te bespreken”, vertelt de barbier aan het koningspaar. Ruim driekwart van de inwoners van East Flatbush is zwart, de meesten met roots op Caribische eilanden. “We praten hier over dingen waar we misschien liever niet buiten over praten: relaties, maar ook gewoon over dingen als sport.”

Een van de barbiers vertelde het koningspaar over de tijd dat hij weinig geld had en in de zaak een knipbeurt kreeg voor de helft van de prijs. “Dat is te zien”, reageerde Willem-Alexander droogjes, waarop de mannen in lachen uitbarstten. De barbier vindt het prettig om als plek te dienen waar mannen uit de gemeenschap terechtkunnen. “Voel je geen druk, omdat je ook als therapeut dient?”, vroeg Máxima zich af. Dat was niet zo. “Iedereen hier is therapeut, dus dat valt wel mee.”