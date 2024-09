Koningspaar door schoolkinderen uitgezwaaid in Mesch

Het koningspaar is donderdagmiddag in het Limburgse Mesch uitgezwaaid door alle leerlingen uit groep 7 en 8 van de scholen in de gemeente Eijsden-Margraten, waar Mesch onder valt. Daarmee is hun bezoek aan de eerste Nederlandse plaats die op deze dag tachtig jaar geleden werd bevrijd ten einde. Eerder op de dag woonde het koningspaar een ceremonie bij waarmee het nationale herdenkingsjaar tachtig jaar vrijheid officieel van start ging.

Voordat koning Willem-Alexander en koningin Máxima vertrokken keken ze naar een dans die de schoolkinderen hadden ingestudeerd op het liedje Vrijheid van Kinderen voor Kinderen. Bij het afscheid vlogen er ook enkele vliegtuigen over. Het koningspaar maakte op de dorpsweide van Mesch ook een ronde langs allerlei activiteiten waar de kinderen aan meededen, zoals het maken van vrijheidsshirts en het spelen van Vrijheid Stratego. Ook konden de leerlingen het land ‘van hun dromen’ ontwerpen en gingen zij in gesprek met veteranen.

Halverwege de middag sprak het koningspaar in de tuin van de Sint Pancratiuskerk in Mesch met mensen die nog een herinnering hadden aan het moment dat het dorp 80 jaar geleden werd bevrijd. Ook de Amerikaanse veteraan Kenneth Thayer is hierbij aanwezig. Hij overhandigde het Old Hickory boek aan de koning en koningin. In dat boek delen soldaten van de Amerikaanse 30e infanteriedivisie, ook wel Old Hickory genoemd, hun persoonlijke herinneringen aan de bevrijding.

De start van het nationale herdenkingsjaar 80 jaar vrijheid ging gepaard met veel belangstelling. De activiteiten werden bezocht door zo’n 2000 belangstellenden.