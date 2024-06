Koningspaar gaat naar Atlanta voor hiphop en Martin Luther King

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima beginnen maandag aan hun vierdaagse bezoek aan de Verenigde Staten. De eerste stop is Atlanta in de staat Georgia, waar het paar kennismaakt met de hiphopscene en de begraafplaats van Martin Luther King bezoekt.

In het Martin Luther King Jr. Center leggen de koning en koningin een krans bij het graf van King, de dominee en prominent lid van de Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging die in 1968 werd vermoord, en zijn vrouw Coretta Scott King. In de Ebenezer Baptist Church spreken ze met de kerkgemeenschap. In deze kerk predikte King altijd. Het Martin Luther King Jr. Center opende in 1968 zijn deuren om het geweldloze gedachtegoed van King uit te dragen.

Later op de dag bezoeken Willem-Alexander en Máxima de gerenommeerde hiphopstudio Patch Recording Studios. Onder anderen Beyoncé, Outkast, 2Pac en Madonna namen hier al eens een plaat op. De stad Atlanta staat bekend om zijn gevarieerde en uitgebreide hiphopgemeenschap. De Amerikaanse krant The New York Times noemde de stad “het zwaartepunt van hiphop”.

Verder bezoekt het koningspaar een geautomatiseerd koelmagazijn, een innovatief wandel- en fietsgebied en een onderzoekscentrum, waar ze met wetenschappers spreken over gezondheid in relatie tot het veranderende klimaat. De avond brengen de koning en koningin door in het High Museum of Art, waar ze de tentoonstelling Dutch Art in a Global Age bezoeken. Onder meer kunstwerken van Rembrandt, Jacob van Ruisdael en Frans Hals zijn in het museum te zien.