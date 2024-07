Koningspaar heeft vakantie, regeringstoestel geland in Athene

Het regeringstoestel van Nederland, de PH-GOV, is maandagmiddag geland in Athene. Het is niet officieel bevestigd waarom het vliegtuig naar Griekenland is gevlogen. Wel is bekend dat koning Willem-Alexander en zijn gezin jaarlijks vakantie vieren in het land.

De publieke agenda van koning Willem-Alexander en koningin Máxima is in ieder geval leeg tot en met 27 augustus, wanneer het paar een streekbezoek aan Zeeland brengt.

Willem-Alexander en Máxima zijn sinds 2012 eigenaar van een luxe villa op het Griekse schiereiland Peloponnesos. De 18-jarige Alexia heeft laten weten dat zij en haar zussen Amalia en Ariane ook deze vakantie van de partij zijn.

“Het is echt heel gezellig met mijn ouders op vakantie, het blijft heel gezellig”, zei de prinses tijdens de fotosessie afgelopen juni. “En omdat iedereen van de hele familie ook overal zit, het hele jaar door, is het wel fijn om even met z’n allen een beetje zomer te vieren.”