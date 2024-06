Koningspaar leert muziek produceren van hiphoppers in Atlanta

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben maandag plaatsgenomen achter een mengpaneel in de gerenommeerde Amerikaanse hiphopstudio Patchwerk Recording Studios. Het koningspaar hoorde er – omringd door een flinke wietwalm – van onder anderen rapper Frenna over de hiphopcultuur in Atlanta en Nederland. Ook gingen ze zelf even aan de slag met het maken van een beat.

Frenna, bekend van hits als Pretty Girls, Paparazzi en My Love, dook zelf ook even de studio in tijdens het bezoek. “Sorry dat we je even komen lastigvallen hier”, zei de koning, die samen met Máxima een kijkje kwam nemen in de ‘booth’. Het koningspaar vroeg Frenna hoe een opnameproces in z’n werk ging, waarom hij graag in Atlanta opneemt en hoelang zo’n opname duurt. “Soms de hele nacht, soms tien minuutjes”, reageerde Frenna nonchalant.

Waarom Frenna graag in Atlanta opneemt, werd al gauw duidelijk. Patchwerk is de thuisbasis van vele grote artiesten geweest. Onder anderen Madonna, 2Pac, Outkast en Beyoncé namen er al eens een plaat op. Volgens Frenna is Atlanta “het Mekka van de hiphop”.

Tijdens het maken van hun eigen beat, concludeerde de koning dat hij niet al te veel toeters en bellen aan de muziek wilde. “Het is over het algemeen zo: less is more”, stelde hij vast. De koning was overduidelijk in een melige bui, want iedere keer dat Máxima iets probeerde te zeggen, drukte hij het knopje van de bass in. Op een gegeven moment besloot de koning dat het beter was om gewoon alle schuiven omhoog te gooien. “Best makkelijk”, concludeerde hij lachend.