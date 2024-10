Koningspaar noemt wereldtitel Vos ‘buitengewone topprestatie’

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben een felicitatie gestuurd naar wielrenster Marianne Vos, die zaterdag het WK gravel won. Het koningspaar noemt haar overwinning op sociale media “een verrassing” en “een buitengewone topprestatie”.

“Marianne Vos haalt haar veertiende wereldtitel en maakt hiermee haar kwartet compleet: ​wereldkampioen wielrennen op de weg, op de baan, in het veld en nu gravel. In de laatste tweehonderd meter ging zij vol in de aanval met een klinkende overwinning als resultaat”, schrijven de koning en koningin. “Van harte gefeliciteerd!”​

Voor Vos was het haar veertiende wereldtitel in totaal. Ze deed voor het eerst mee aan het WK gravel.