Koningspaar ontvangt medaillewinnaars Olympische Spelen

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima ontvangen dinsdagmiddag traditiegetrouw de Nederlandse medaillewinnaars van de Olympische Zomerspelen. Het koningspaar ontmoet de sporters op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag.

Eerst is er een huldiging in de Glazen Zaal in het centrum van Den Haag. Daar zijn minister-president Dick Schoof, staatssecretaris Vincent Karremans van Jeugd, Preventie en Sport, en chef de mission Pieter van den Hoogenband bij aanwezig. Daarna is de huldiging op Huis ten Bosch.

Tot nu toe heeft Nederland tien gouden medailles gewonnen, vijf keer zilver en zes keer brons. De Spelen duren nog tot en met 11 augustus. De eerste dagen van het evenement waren het koningspaar en dochters Amalia en Alexia in Parijs om de sporters aan te moedigen. Later dook Amalia nog een keer alleen op.