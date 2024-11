Koningspaar prijst ‘fantastische’ zege van Nageeye in New York

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben marathonloper Abdi Nageeye gefeliciteerd met zijn overwinning in de marathon van New York. De 35-jarige Nederlander kwam zondag solo over de finish in een tijd van 2.07.39.

“Abdi Nageeye wint als eerste Nederlander de marathon van New York en is hiermee ook de eerste Nederlander die een van de zes ‘majors’ op zijn naam zet”, schrijft het koningspaar bij een foto van Nageeye op Instagram. De majors zijn de marathons van Boston, Tokio, Londen, Berlijn, Chicago en New York.

“In een spannende wedstrijd maakte hij zich samen met de Keniaan Evans Chebet los van een kleine kopgroep”, gaan Willem-Alexander en Máxima verder. “Ruim een kilometer voor de finish liet hij in Central Park ook Chebet achter zich waarna hij op overtuigende wijze alleen naar de finishlijn liep.” De koning en koningin spreken van “een fantastische prestatie” van Nageeye. “Van harte gefeliciteerd.”