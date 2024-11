Koninklijk gezin op de foto in jubilerend Amsterdam

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane zijn vrijdagmiddag in Amsterdam op de foto gegaan voor de jaarlijkse fotosessie in het najaar. Het gezin koos voor de hoofdstad omdat die volgend jaar 750 jaar bestaat.

De foto’s werden gemaakt in het Begijnhof, een in de middeleeuwen gestichte binnenplaats in de binnenstad. Het is niet precies bekend wanneer het hof gebouwd is, maar er werd voor het eerst over geschreven in een tekst uit 1389.

De huizen rondom de binnentuin werden in die tijd bewoond door begijnen, vaak oudere, alleenstaande vrouwen. Nog altijd worden de huizen aan het Begijnhof bewoond door louter vrouwen, vertelt Simone Ettekoven, bewoonster van het hof die is komen kijken naar de fotosessie. “Een eer”, noemt ze het koninklijk bezoek.

Prinses Amalia (20) hoefde voor het maken van de foto’s niet ver te reizen, want de oudste dochter van het koningspaar woont en studeert in Amsterdam. De 19-jarige prinses Alexia studeert sinds dit jaar in Londen. Onlangs werd bekend dat ze van studie is gewisseld en nu Civil Engineering studeert aan de Faculty of Engineering van University College London. Prinses Ariane (17) studeert sinds de zomer van 2023 in Italië. Zij volgt daar een opleiding aan het United World College Adriatic.