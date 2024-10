Koninklijke familie Spanje geschokt door noodweer in het land

Het Spaanse koningshuis leeft erg mee met de slachtoffers van het noodweer in Spanje. Dat laat het hof weten in een verklaring op sociale media.

“We zijn geschokt door het laatste nieuws over de depressie”, zegt het paleis over de extreme regenval in delen van Spanje. “Ons diepste medeleven gaat uit naar de families en nabestaanden van de meer dan vijftig doden. Sterkte, moed en alle nodige steun gewenst aan alle getroffenen.” Het hof bedankt daarnaast alle lokale en regionale autoriteiten en de hulpdiensten “voor het titanenwerk dat ze vanaf het eerste moment hebben verricht”.

De meeste slachtoffers van het noodweer zijn gevallen in de buurt van Valencia. De stad werd getroffen door zware overstromingen na hevige regenval. Ook in de regio’s Castilla-La Mancha, Murcia, Andalusië en andere delen van Spanje is veel regen gevallen.