Koninklijke familie wordt niet gefilmd op bruiloft Märtha Louise

De leden van de Noorse koninklijke familie die op 31 augustus de bruiloft van prinses Märtha Louise en haar partner Durek Verrett bijwonen, worden niet gefotografeerd of gefilmd door de aanwezige media. Een woordvoerder van het hof bevestigt aan de Noorse omroep NRK dat dat is afgesproken met Hello! Magazine en Netflix.

Eerder werd bekend dat het Britse blad als enige medium toegang tot de ceremonie heeft om te fotograferen. Streamingdienst Netflix heeft de videorechten van de trouwerij in handen.

De 52-jarige dochter van koning Harald en koningin Sonja trouwt eind deze maand in Geiranger met haar 49-jarige Amerikaanse verloofde.