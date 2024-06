Koninklijke felicitaties voor Alcaraz na winst Roland Garros

Het Spaanse koningshuis heeft tennisser Carlos Alcaraz gefeliciteerd met zijn winst van het grandslamtoernooi Roland Garros. De 21-jarige Spanjaard won het toernooi zondag voor het eerst in zijn carrière.

“Dit is pas de eerste, kampioen! Er zullen er nog veel meer komen. Gefeliciteerd, Carlos Alcaraz!”, reageert het Spaanse hof in een bericht op X. De tennisser heeft nu drie keer een grandslamtoernooi gewonnen. Hij won eerder de US Open en Wimbledon.

Alcaraz was in de finale te sterk voor de Duitser Alexander Zverev. De wedstrijd was pas na vijf sets beslist.