Koninklijke felicitaties voor paralympiërs na gouden medailles

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben op Instagram opnieuw een aantal paralympiërs gefeliciteerd die op de Spelen in Parijs een gouden medaille hebben gewonnen. In meerdere disciplines was Nederland donderdag de beste.

“Onder zware omstandigheden met regen, wind en gladheid pakken Mitch Valize en Jetze Plat goud tijdens hun wegwedstrijden door Parijs. Van harte gefeliciteerd”, zegt het koningspaar over de handbikers. “Rogier Dorsman zwom bij de 100 meter schoolslag naar zijn tweede gouden medaille. Van harte met deze fantastische prestatie! Ook feliciteren wij Kelly van Zon met het prolongeren van haar paralympische titel in het tafeltennis. En felicitaties aan Niels Vink die vastberaden de titel in het quad enkelspel rolstoeltennis won.”

Na het nieuwe eremetaal van donderdag staat Nederland vrijdag op de paralympische medaillespiegel steviger op de vierde plaats. TeamNL heeft nu 21 gouden plakken gewonnen, 4 meer dan naaste belager Frankrijk. Het gastland heeft in totaal wel meer medailles gewonnen dan Nederland, 61 om 36.