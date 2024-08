Koninklijke felicitaties voor succesvolle Nederlandse Olympiërs

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima feliciteren woensdag “vol trots” meerdere Nederlandse sporters met hun gouden medailles op de Olympische Spelen. Het stel richtte zich op Facebook tot zeilster Marit Bouwmeester en de mannen die op de wielerbaan goed presteerden.

“Vóór de medalrace in de ILCA 6-klasse was zeilster Marit Bouwmeester al zeker van goud, maar vandaag is de medaille officieel binnen. Met recht mag zij zich de meest succesvolle Olympische zeilster ooit noemen”, aldus de koning en koningin. “Wat een prestatie, van harte gefeliciteerd!”

“Ook feliciteren wij vol trots de mannen van de Bullet Train, Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg, met de prolongatie van hun Olympische titel in de teamsprint van het baanwielrennen”, gaat het bericht verder. “Ultiem op elkaar afgestemd werd goud behaald en zelfs tweemaal een wereldrecord gereden. Van harte!”

Ook Pieter van Vollenhoven deelde online felicitaties uit woensdag. “Fantastische prestatie van onze Hockey vrouwen en een indrukwekkende Oranje aanwezigheid”, schreef de man van prinses Margriet op X over de vrouwenploeg, die woensdag Argentinië versloeg en daarmee de finale behaalde. “Mooi om dat allemaal te mogen zien!!”