Koninklijke tradities te zien in etalage naast Paleis Noordeinde

Aan het Noordeinde in Den Haag is donderdag een etalage onthuld waarin een fotoserie van Erwin Olaf te zien is over Prinsjesdag. De etalage aan Noordeinde 64 is samengesteld door de Koninklijke Verzamelingen, de instelling die zorg draagt voor bezittingen van de koninklijke familie. De inhoud van de vitrine wisselt twee keer per jaar, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Op de foto’s van Olaf zijn medewerkers van het Koninklijk Staldepartement te zien. Op de foto’s dragen de medewerkers het tenue dat zij dragen tijdens de rijtoer op Prinsjesdag.

Met de vitrine wil de dienst Koninklijke Verzamelingen zijn collecties en archieven op een nieuwe manier toegankelijk maken voor het publiek. Er is ook een nieuwe website waarop de collecties en archieven zijn te raadplegen.