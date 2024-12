Kroonprins Christian voor het eerst bij nieuwjaarsreceptie

De Deense kroonprins Christian is op 1 januari voor het eerst aanwezig bij de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie en het galadiner van het koninklijk huis. Dat meldt het Deense hof vrijdag. De receptie en het diner vinden dan plaats in paleis Amalienborg in Kopenhagen.

Koning Frederik en koningin Mary houden op 1 januari een nieuwjaarsreceptie en galadiner voor de regering, de voorzitter van het parlement en vertegenwoordigers van het Deense hof. Het is de eerste keer dat Frederik dat doet als koning van Denemarken. In januari van dit jaar deed zijn moeder Margrethe afstand van de troon, waarmee hij koning werd.

Margrethe is ook aanwezig bij de receptie en het diner, net als haar andere zoon prins Joachim. Prinses Benedikte, de zus van Margrethe, is ook van de partij.

Christian is het oudste kind van Frederik en Mary. Het koningspaar heeft nog drie andere kinderen, dochter Isabella, zoon Vincent en dochter Josephine.